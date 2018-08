17. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Dressurturnier der Pferdefreunde

An diesem Wochenende findet das Dressurturnier auf der Reitanlage Fenzl mit den Pferdefreunden Dachau statt. Knapp 350 Nennungen für zwölf Prüfungen stehen auf dem Programm. Das Finale wird eine Woche später auf dem Turnier in Zillhofen ausgetragen. Ein Highlight am Sonntagnachmittag ist die Dressurprüfung der Klasse S*, die als höchste Prüfung des Turniers ausgeschrieben ist. Die Zeiteinteilung und alle Starter- und Ergebnislisten gibt es unter www.die-meldestelle.de.