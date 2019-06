23. Juni 2019, 22:24 Uhr Dachau Drei Radtouren des ADFC durch den Landkreis

Der ADFC geht wieder auf Radtour. Am Mittwoch, 26. Juni, lädt Georg Metz (Telefon 08131 / 73 68 46, mobil 0179/3981637) zu einer gemütlichen Feierabendrunde über 19 Kilometer ein, Treffpunkt 18 Uhr am Vorplatz Bahnhof Dachau. Am Donnerstag, 27. Juni, führt Helmut Schwarz (Telefon 089 / 812 94 17, mobil 0160 / 95 20 92 91) auf 40 Kilometern durch drei Gärten, Treffpunkt 10 Uhr am Vorplatz Bahnhof Dachau. Am Samstag, 29. Juni, geht es mit Rainer Endreß (Telefon 089 / 12 19 77 67, mobil 0176/96108903) auf einen 75-Kilometer-Rundkurs Petershausen-Hettenshausen, Treffpunkt 9 Uhr am Vorplatz Bahnhof Dachau.