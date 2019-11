Bei einem Verkehrsunfall in der Brucker Straße in Dachau sind am Mittwoch drei Personen leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchseeon fuhr mit seinem Kleintransporter von Günding kommend zur Brucker Straße und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Stadtmitte fahren. An der Einmündung musste er Vorfahrt gewähren, ließ aber vorschriftswidrig sein Fahrzeug langsam in die Brucker Straße rollen. Ein 33-jähriger Münchner, der mit seinem Pkw auf der Brucker Straße Richtung Stadtmitte fuhr, bremste sein Fahrzeug stark ab, da er offensichtlich befürchtete, dass der Fahrer des Kleintransporters die Vorfahrt nicht beachtet. Der 20-jährige Fahrer eines weiteren Kleintransporters bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr frontal auf das Heck auf. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, ebenso der 33-jährige Münchner.