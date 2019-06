26. Juni 2019, 22:26 Uhr Dachau Dokumentarfilm über rechtsextreme Familien

Im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Dachau wird begleitend zur Ausstellung "Oh, eine Dummel" am Dienstag, 9. Juli, der Dokumentarfilm "Kleine Germanen" gezeigt. Der Film geht der Frage nach, wie Kinder in rechtsextremen Familien aufwachsen und radikalisiert werden. Zur Veranschaulichung wechseln die Sequenzen zwischen realen Interviewbildern und animierten Szenen. Die Filmvorführung findet unter freiem Himmel im Alten Metzgerhof, dem Innenhof des Café Gramsci, statt. Sie beginnt etwa um 20.30 Uhr und kostet keinen Eintritt. Der Film ist für Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen. Nebenbei kann man auch ganz unkompliziert einen Ausstellungsbesuch in der Kleinen Altstadtgalerie damit verbinden.