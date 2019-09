Will Bayern das Zentralabitur aus Berlin? Hölt der Bildungsrat die Konferenz der Kultusminister aus? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde, die der Dachauer Kreisverband des CSU-Arbeitskreises Schule, Bildung und Sport veranstaltet. Dabei geht es auch um die Themen Föderalismus und Nationaler Bildungsrat. An der Gesprächsrunde nehmen die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler und die CSU-Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig teil. Sie gehört dem Ausschuss für Bildung und Kultus an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr im Hotel Zieglerbräu in der Altstadt statt.