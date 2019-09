Zum Thema "Älter werden und betreutes Wohnen vor Ort - eine kommunale Aufgabe?" informiert die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) am Montag, 30. September. Es ist ein Thema, das im Grenzbereich zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft liegt. Siglinde Lebich, Geschäftsleiterin des Vereins Älter werden in Eching, wird als Expertin an der Diskussionsrunde teilnehmen, ebenso der Oberbürgermeisterkandidat der ÜB Peter Gampenrieder. Die Fragen stellt der ÜB-Vorsitzende Jürgen Schleich. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Ratsstube des Altstadthotels Zieglerbräu. Ziel des Abends soll es sein, einen Einblick in das Prinzip des Alten Service Zentrum - Mehr Generationen Haus in Eching zu geben und über entsprechende Möglichkeiten für die Stadt Dachau zu diskutieren. Das ehemalige MD-Gelände würde nach Ansicht der ÜB die Chance bieten, eine solche Wohnform in Dachau zu schaffen.