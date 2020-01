Der Themenabend Kultur der KVD-Druckwerkstatt in der Brunngartenstraße 5 am Dienstag, 28. Januar, steht ganz im Zeichen der Jugend. Ludwig Gasteiger, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Dachau, gibt einen Einblick in die Situation der jungen Generation und geht auch der Frage nach, was Jugendliche brauchen, wie sich die Jugendarbeit entwickelt und welche Angebote Jugendliche vermissen. Beginn ist um 17 Uhr.