Die lange Nacht des Sports am ASV Dachau ist seit Jahren fester Bestandteil des Dachauer Sportkalenders. Am Freitag, 27. September, findet das Sport und Spaßspektakel zum achten Mal statt. Von 18 Uhr an können wieder Erwachsene, Kinder und Jugendliche mitmachen, ausprobieren und nette Menschen treffen. Tanzabteilung, Einradgruppe und die Turnerinnen wollen spektakuläre Aufführungen präsentieren. Der Zeitplan ist im Internet unter www.asv-dachau.de zu finden.

Das Kinderprogramm bietet den Jüngsten eine abwechslungsreiche Bewegungslandschaft, außerdem können sie sich beim "Schlag den ASV", der ASV Ballschule, im Handballparcours oder beim Volleyball-Brennball verausgaben. Auch das Kinderschminken der Theaterabteilung und die Geschwindigkeitsmessanlage der Leichtathleten sind meist sehr beliebt. Schnuppern können Kinder und Erwachsene beim Tennis und Badminton. Auch die Boulderwand ist zum Ausprobieren geöffnet und die Leichtathletikabteilung bietet erstmals einen Biathlonparcours an. Zu einer Mischung aus Mitmachen und Zuschauen laden die Kampfsportler des ASV ein. Die Boxer zeigen nach dem Schnuppertraining für Jung und Alt einen Showkampf, die Ju-Jutsu-Abteilung bietet ein interaktives Training zum Mitmachen an. Wer Interesse hat kann auch Karate ausprobieren. Es gibt sogar eine Karateaufführung im Theatersaal.

In der Mehrzweckhalle wird ein Kurzhantel Workout angeboten, sowie Functional Training, Deep Work und Fitness-Boxen. Von 20 Uhr an dreht die Zumba-Masterclass im Theatersaal richtig auf. Etwas ruhiger geht es bei den Gesundheitssportangeboten des ASV zu: Pilates, Hatha-Yoga, Bodyweight Challenge und Schlingen-Training.

Bei der langen Nacht des Sports gibt es auch Einiges zu gewinnen. Das ASV-Fitnessstudio verlost Zehnerkarten und Abos, beim Glücksrad der Volleyballer winken Kleingewinne und am ASV-Stand das ganz große Los: Zwei Nächte für zwei Personen in einem Wellnesshotel. Wer Mitglied wird, erhält drei Gratismonate.