Die Kreisverbände Dachau und Fürstenfeldbruck des Bayerischen Bauernverbandes laden Landwirte zu der Veranstaltung "Klimaschutz - Wir sind Teil der Lösung: Die Klimastrategie des BBV". Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, im Gasthaus Groß in Bergkirchen statt. Referentin ist Carolin Langwieser aus dem Generalsekretariat des Bayerischen Bauernverbands. Sie wird über die Rolle der Landwirte in der aktuellen Diskussion um den Klimaschutz berichten und aufzeigen, welche Forderungen der Bayerische Bauernverband an die Politik und Gesellschaft stellt, um die Landwirtschaft zu unterstützen.