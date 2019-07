10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau Die Klassische Moderne

Das, was wir in der Kunst als Klassische Moderne bezeichnen, ist schon gut 100 Jahre alt. In der Veranstaltungsreihe "Reif für's Museum" schauen die Teilnehmer am Samstag, 13. Juli, von 14 bis 17 Uhr, was davon in der Gemäldegalerie Dachau zu entdecken ist und erfahren Interessantes über Entstehung, Einflüsse und Querverbindungen zwischen der Künstlerkolonie Dachau und den internationalen Strömungen der damaligen Zeit. Im kreativen Teil lockern sich die Besucher mit Zeichenübungen und fertigen mit Bleistift, Kohle und Kreide eine eigene gestische Zeichnung an. Anmeldung unter 08131 / 56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.