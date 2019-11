Die Dachauer Gemäldegalerie bietet am Sonntag, 10. November, "Neue Malergeschichten zum Tee". Der kleine Markt Dachau und das Moos zogen bekanntermaßen um die Jahrhundertwende viele Maler an. Eine bunte Schar belebte seinerzeit den Ort. An diese Zeit erinnert die Gemäldegalerie, in der noch immer deren Bilder präsentiert werden. Aber es sind nicht nur die Werke der damaligen Künstler, die schön anzuschauen sind. Auch die Geschichten der Maler sind interessant und spannend. Deshalb hat sich die Gemäldegalerie auch damit beschäftig, woher die Künstler kamen. Auch die Frage, wer war mit wem befreundet, wird beim Tee am Sonntagnachmittag erläutert. Wichtig ist wohl auch die Frage: Hat man auch die Damen ernst genommen? Wer sich für die Künstler von damals interessiert, kann von 15 bis 16.30 Uhr viel über die Biografien lernen. Der Eintritt kostet 8 Euro inklusive Eintritt. Die Gemäldegalerie bittet jedoch darum, sich vorher unter Telefon 08131/5675-13 oder per E-Mail unter verwaltung@dachauer-galerien-museen.de anzumelden.