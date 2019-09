Artikel per E-Mail versenden

Der Landkreis Dachau wächst am stärksten unter den Landkreisen Bayerns. Vor drei Jahren hat er die 150 000-Einwohner-Marke überschritten. Und der Zuzug im Landkreis hält weiter an. Eine hohe Lebensqualität und die Nähe zu München machen ihn attraktiv. Die wirtschaftlich starke Region bietet viele Arbeitsplätze. Aber es gibt auch Schattenseiten: Die Straßen ersticken im Verkehr, bezahlbare Wohnungen sind kaum zu finden. In einer losen Serie beschreibt die Dachauer SZ, wie sich das Wachstum auf das Leben der Bewohner auswirkt.