Die Herausforderungen und Auswirkungen des Klimawandels beeinflussen die heimischen Wälder immer stärker. Daher bietet das Forstamt auch dieses Jahr wieder das Bildungsprogramm Wald (BiWa) an. Dabei vermitteln Referenten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck und der Waldbauernvereinigung Dachau die wesentlichen Grundlagen der Waldwirtschaft.

Die Theorieabende finden an der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Petersberg statt - jeweils mittwochs, am 5., 12. und 19. Februar sowie am 4. und 11. März von 19 bis 21 Uhr. Die Praxistermine finden an den Samstagen, 15. und 29. Februar sowie am 7. März von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen je Kurs begrenzt. Die Anmeldung ist ab sofort direkt per E-Mail über die Homepage: www.aelf-ff.bayern.de möglich. Auskünfte erteilen die Förster Lisa Schubert (Telefon: 0172/8212 114, Email: Lisa. Schubert@aelf-ff.bayern.de) und Franz Knierer (Telefon: 0179/4584 975, Email: Franz.Knierer@aelf-ff.bayern.de).