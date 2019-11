Nach dem großen Erfolg seiner ersten Lesung im vergangenen Jahr greift Walter Hanusch am Montag, 25. November, um 19.30 Uhr erneut zu seinen Memoiren. Im Augustiner Chorherren Museum in Markt Indersdorf liest er aus seinem Buch "Alte Heimat verloren, neue Heimat gewonnen". Er erzählt darin von der Vertreibung aus der alten Heimat, dem Sudetenland, die er im Jahre 1946 mit seiner Familie verlassen musste, aber auch über die Zeit, als die Familie in Markt Indersdorf eine neue Heimat fand.

Hanusch wurde 1942 in Fischern bei Karlsbad geboren, das damals zum Sudentenland gehörte und heute auf tschechischem Staatsgebiet liegt. Mit den Eltern und seinen beiden Geschwistern musste er als Vierjähriger die Heimat verlassen. Nach Aufenthalten in Auffanglagern landete die Familie schließlich in Indersdorf, wo Hanusch bis heute zuhause ist. In seinem Buch "Alte Heimat verloren, neue Heimat gewonnen" hat der Indersdorfer nun versucht, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben - die guten wie die schlechten. Rund zwei Jahre lang hat er dafür alte Fotoalben durchforstet, in den Unterlagen seines verstorbenen Vaters gelesen, Bücher gewälzt, nachgefragt.

Die erste Lesung Hanuschs stieß im Publikum auf große Begeisterung. Der Buchautor wusste gekonnt Humor und Ernsthaftigkeit einzusetzen. Zudem konnten die Zuhörer so Einiges erfahren, wovon sie bisher vielleicht noch nicht gewusst hatten. So ist zu erwarten, dass auch die kommende Veranstaltung erneut ein großer Erfolg sein wird.

Die Lesung "Alte Heimat verloren, neue Heimat gewonnen" von Walter Hanusch findet am Montag, 25. November, von 19.30 Uhr an im Augustiner Chorherren Museum in Markt Indersdorf statt. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.