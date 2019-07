10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau Der Wald als komplexer Lebensraum

Der kommunalpolitische Verein "Wir - für Heimat, Werte und Zukunft" bietet einen weiteren Themenabend seiner Veranstaltungsreihe "Lebensqualität in und für Dachau" an. Treffpunkt am Mittwoch, 17. Juli, ist um 19 Uhr beim Gasthof Pfeil in Bergkirchen. Von dort aus starten Interessierte unter dem Motto "Der Wald - Einführung in einen komplexen Lebensraum" unter fachmännischer Führung in die nahegelegenen Wälder. Laut Pressemitteilung des Vereinsvorsitzenden und parteilosen Dachauer Stadtrats Wolfgang Moll erfahren Teilnehmer Einzelheiten zur Klimaveränderung, zur Rolle des Waldes in der CO²-Diskussion und Aktuelles zum Borkenkäfer.

Außerdem geht es um Brenn- und Bauholz, saubere Luft und sauberes Trinkwasser, um die Aufgaben des Waldes als Erholungsgebiet oder als Lärm- und Sichtschutz, um ertragreiche Mischwälder für Generationen und um den Wald als Wirtschaftsfaktor. Zum Ausklang des Themenabends steht für die Teilnehmer je nach Lust und Laune noch ein Besuch im Biergarten auf dem Programm.