Unter dem Titel "Ein Verein präsentiert sich", stellt sich der TSV Dachau 1865 wieder der breiten Öffentlichkeit vor. Alle Abteilungen werden sich bei dieser Veranstaltung am Samstag, 30. November, in dem Märchen Hänsel und Gretel präsentieren. Ein Höhepunkt wird auch die Aufführung Moulin Rouge der Turnabteilung sein. "Die Besucher sollen sich überraschen lassen, was die einzelnen Sparten für Ideen haben, um sich in dieses Spektakel einzubringen", sagt Gabriele Siegl, die zweite TSV-Vorsitzende. Die Veranstaltung findet in der Jahnhalle an der Jahnstraße statt und beginnt um 17 Uhr. Mit dem Unkostenbeitrag von einem Euro pro Person wird die Jugendarbeit der Abteilung unterstützt. Da die Parkplätze am TSV-Gelände begrenzt sind, rät der Verein den Besuchern, per Fahrrad oder zu Fuß zu der Veranstaltung zu kommen.