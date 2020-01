Immer mehr ältere Menschen leiden an seelischen Belastungen und psychischen Erkrankungen. Seit 2001 bietet der Sozialpsychiatrische Dienst im Caritas-Zentrum Dachau fachliche Beratung an. Um dem speziellen Beratungs- und Informationsbedarf von Angehörigen demenzkranker Menschen nachkommen zu können, findet einmal im Monat ein Beratungstag zum Thema Demenz statt, in diesem Monat am Dienstag, 21. Januar. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Diese ist von Montag bis Freitag unter 08131/29 81 400 möglich.