30. Januar 2019, 22:15 Uhr Dachau Deftiger Humor

Die meisten seiner Fans kennen ihn als Sepp Bumsinger aus seinen Facebook- und Youtube-Clips. Was aber erwartet den Kabarett-Fan bei einem Live-Auftritt von Markus Langer? Es sind Geschichten aus dem ganz normalen Alltag, der es immer in sich hat. Sein Programm "Spaßvogel(n)" ist ein bayerischer Abend in Mundart, aber ohne Lederhose, dafür mit Münchner Charme und Witz, der auch mal deftig werden kann. Zu sehen ist Langer an diesem Donnerstag, 31. Januar, um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus. Einlass ist um 19 Uhr.