14. September 2018, 22:12 Uhr Dachau Das Kreuz mit der Bandscheibe

Beinahe jeder Deutsche leidet im Laufe seines Lebens an Rückenschmerzen, ein gewisser Teil davon wird durch einen Bandscheibenvorfall verursacht. Michael Scherer, Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie am Helios Amper-Klinikum Dachau, informiert am Mittwoch, 19. September, im Gesundheitsforum über diese Volkskrankheit und ihre Therapiemöglichkeiten. Der Experte erklärt, wie ein Bandscheibenvorfall entsteht, welche Symptome darauf hindeuten können und welche Maßnahmen es gibt, um einer Erkrankung vorzubeugen. Er bespricht konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten und erläutert, wann eine Operation wirklich notwendig ist. Im Anschluss beantwortet der Referent noch Fragen.