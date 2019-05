10. Mai 2019, 22:04 Uhr Dachau Dachschaden an der Jahnhalle

Gebäuderenovierung am TSV kostet 65 000 Euro

Ärgerlich, aber unvermeidlich: Obwohl schon konkrete Planungen laufen für eine neue Sporthalle des TSV 1865 an der Theodor-Heuss-Straße, muss die alte Jahnhalle nun noch einmal repariert werden. Statiker haben dort eine akute Gefährdung festgestellt, es besteht dringender Handlungsbedarf. Konkret gibt es im Eternit-Dach der 1980 erweiterten Halle undichte Stellen, Feuchtigkeit könnte vor allem bei Schlagregen oder Schneeverwehungen auf die am Speicherboden offen eingebaute Dämmung einwirken. Die Folgen wären fatal: Da eine nasse Dämmschicht deutlich schwerer wiegt, könnte die nicht auf solche Lasten ausgelegte Hallendecke diesem Gewicht nicht standhalten. Also gilt es, die Dämmung vorsichtshalber auszubauen und eine Dampfsperre gegen eindringende Feuchtigkeit zu installieren. "Es ist Gefahr in Verzug", betonte der Sportreferent des Stadtrats, Günter Dietz (CSU) im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats. Ohne Reparatur, so Wolfgang Moll, TSV-Vorstand und parteiloser Stadtrat, müsste die Halle gesperrt werden, die nicht nur für den Vereinssport, sondern auch für den Sportunterricht der Schulen genutzt werde. "So lässt sich das nicht mehr verantworten." Die Baukosten kalkuliert der Verein mit 65 000 Euro, den Löwenanteil daran trägt mit 59 000 Euro die Stadt. Diese Kostenübernahme, die den städtischen Sportförderrichtlinien entspricht, billigten die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss einstimmig. Aber "zähneknirschend", wie Anke Drexler (SPD) anmerkte.