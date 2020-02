Die städtische Tourist-Information präsentiert das touristische und kulturelle Angebot Dachaus wieder auf der Reise- und Freizeitmesse Free. Die Schau findet auf dem Gelände der Messe München vom 19. bis 23. Februar statt. Das Angebot der Stadt ist täglich von 10 bis 18 Uhr in Halle A5 am Stand 603 zu begutachten. Vorgestellt wird dieses Jahr der neue Künstlerweg in Dachau, der die ehemalige Künstlerkolonie Dachau und ihre Maler in den Fokus rückt. Auf dem etwa sechs Kilometer langen Rundgang kann der Spaziergänger an 18 Stationen den Blickwinkel der Maler auf ihr damaliges Motiv einnehmen. Die kostenlose Karte Wanderungen und Spaziergänge in der Künstlerstadt Dachau bietet weitere Tourenvorschläge. Zum Auftakt der Fahrradsaison wird die wetterfeste Radlkarte Stadt und Landkreis Dachau mit Tourenvorschlägen und Service-Informationen angeboten.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback