10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau CSU-Wahlprogramm steht zur Diskussion

Der CSU-Ortsverband Dachau lädt am Dienstag, 16. Juli, 19 Uhr, zu einem offenen Diskussionsabend für Mitglieder und Freunde mit OB-Kandidat Peter Strauch über das Kommunalwahlprogramm in das Altstadthotel Zieglerbräu ein. In ersten Gesprächen, insbesondere auch mit den potenziellen Stadtratskandidaten, sind bereits viele Ideen und Vorschläge für die Zukunft Dachaus gesammelt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU. Jetzt haben Mitglieder und Freunde Gelegenheit, sich in die Entwicklung des Programms einzubringen. Die offizielle Verabschiedung des CSU-Wahlprogramms ist - genauso wie die Aufstellung der Stadtratsliste - erst nach der Sommerpause geplant.