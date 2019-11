Kristina Frank trifft Peter Strauch, so heißt es am Montag, 25. November: Die beiden OB-Kandidaten der CSU aus München und Dachau führen ein Spitzengespräch zur Metropolregion München unter der Moderation von Dominik Härtl. "In dieser Wachstumsregion Europas gibt es viele Themen, die nur gemeinsam angepackt und gelöst werden können", heißt es in der Ankündigung. "Darum und mehr geht es in dieser öffentlichen Talkveranstaltung."

Die Veranstaltung findet in der Ziegler-Villa in der Ludwig-Dill-Straße 28 in Dachau statt, die erstmals seit der Komplettrenovierung wieder zugänglich sein wird - exklusiv für dieses Treffen. Die CSU bittet Besucher um Beachtung, dass in der Ludwig-Dill-Straße keine Parkmöglichkeiten bestehen, dafür aber beispielsweise auf dem Hallenbadparkplatz. "Mit der Buslinie 720 ist die Zieglervilla auch öffentlich gut erreichbar. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr.