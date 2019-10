Die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler ist auf dem CSU Parteitag am Freitag in München in den Parteivorstand gewählt worden. Die direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Dachau-Fürstenfeldbruck zeigte sich dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen bei ihrer ersten Kandidatur: "Ich freue mich sehr über die Wahl in den Parteivorstand - noch mehr, weil diese auf Anhieb geglückt ist." Vorgeschlagen wurde Staffler aus den Reihen der Oberbayern-CSU. "Meiner Meinung nach ist dies auch eine schöne Bestätigung für die CSU im Landkreis Fürstenfeldbruck, weil es längst keine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder Kreisverband auch im Parteivorstand vertreten ist." Staffler ist Mitglied des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.