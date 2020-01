Die CSU Dachau lädt Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 26. Januar, von 11 Uhr an zu einem Politischen Frühschoppen in den kleinen ASV-Saal, Gröbenriederstraße 21, ein. Diese Veranstaltungsreihe führt durch alle Stadtteile, diesmal nach Dachau-Süd. OB-Kandidat Peter Strauch und die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat und Kreistag stellen sich und das Wahlprogramm der CSU vor. Jeder Gast erhält ein Freigetränk.

Bereits am kommenden Freitag und Samstag, 24. und 25. Januar, besteht die Gelegenheit, mit dem OB-Kandidaten Peter Strauch und CSU-Stadtratskandidaten an Infoständen ins Gespräch zu kommen. Die Stände sind am Freitag, von 10 Uhr bis 13 Uhr, vor dem DM-Drogeriemarkt an der Münchner Straße und von 13.30 bis 16 Uhr am Ernst-Reuter-Platz aufgebaut. Am Samstag, von 8.30 bis 11 Uhr, informiert die CSU vor dem Hofladen von Gustl Haas in der Münchner Straße und von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Altstadt vor dem CSU-Bürgerbüro.