8. April 2019, 22:16 Uhr Dachau CSU Dachau nominiert OB-Kandidaten

Die CSU will am Donnerstag, 11. April, offiziell Peter Strauch zum Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Dachau nominieren. Vorgeschlagen wurde der 46-Jährige bereits im Dezember von CSU-Ortsvorstand und Stadtratsfraktion. Nun sollen die Mitglieder auf der Hauptversammlung der Nominierung zustimmen. Strauch, der bereits Stadtrat ist, wird den Mitgliedern in einem Podiumsgespräch mit dem ehemaligen Stadtrat Dominik Härtl, vorgestellt. Die CSU trifft sich im dritten Stock der Rübsamen Fashion Galerie, Zugang über die Wieninger Straße. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Oktober soll die Kandidatenliste für den Stadtrat bekannt gegeben werden.