27. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau Couplets im Thoma-Haus

Der Lions-Club Dachau präsentiert einen Kabarettabend mit der Couplet AG im Ludwig-Thoma-Haus. Seit einem Vierteljahrhundert stehen sie auf den Bühnen der Republik - mit Riesenerfolg und vor ausverkauften Häusern. Sie haben dabei nicht nur die Volkssängerszene wieder in Schwung gebracht, sondern vor allem auch das Couplet und das Volkssänger-Kabarett revolutioniert. Nun feiert das Quartett von der Couplet AG 25-jähriges Bestehen. Am Freitag, 1. März, erwarten das Publikum im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau die gesamten Klassiker und Highlights sowie die neuesten Nummern. Im Anschluss an die Couplet-AG geben die Serienstars von "Dahoam is Dahoam" aus dem Bayerischen Fernsehen noch eine Autogrammstunde. Beginn um 20 Uhr, Einlass von 19.30 Uhr an, Karten in der Buchhandlung Wittmann.