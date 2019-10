Die Comedy Lounge Dachau präsentiert ihr erstes Stand-up Comedy Solospecial am Samstag, 12. Oktober, mit Jochen Prang in der Kulturschranne Dachau. Als Special Guest wird Mathias Haze erwartet. Jochen Prang ist seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Stand-up Comedy Szene, tritt regelmäßig im Quatsch Comedy Club auf und ist mit seinem Soloprogramm aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. In seinem aktuellen Programm #verantwortungsbewusstlos plaudert Prang knapp zwei Stunden lang über verrückte Alltagsbegebenheiten und nimmt in einem wahnwitzigen Ritt alles auseinander, was die Menschheit so treibt. Wieso streicheln Menschen in Berlin Bushaltestellen? Was hätte Jesus mit YouTube erreicht? Ist Tinder gut für den Weltfrieden? Wieso heißt es Social Media, wenn sich am Ende doch nur alle asozial verhalten? All das wird ein für allemal beantwortet...Vielleicht.