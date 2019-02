20. Februar 2019, 21:37 Uhr Dachau Comedy Lounge

Bei Florian Simbecks "Comedy Lounge" in der Kulturschranne Dachau sind am Montag, 25. Februar, Alicja Heldt aus Hamburg zu Gast, Lüder Warnken aus Münster und Hani Who aus Garmisch-Partenkirchen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf online unter fatjoke.de/dachau für 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.