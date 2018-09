7. September 2018, 21:54 Uhr Dachau Chorgemeinschaft hat neuen Vorstand

Die Chorgemeinschaft Dachau hat eine neue Vorsitzende: Gerlinde Debus löst Barbara Uhlig ab, Werner Schauberger bleibt als Stellvertreter im Amt. Unter der Vorstandschaft von Barbara Uhlig hat der Oratorienchor zwölf Jahre höchster musikalischer Präsenz und fruchtbarer Zusammenarbeit mit Chorleiter Rudi Forche erlebt. Bei der turnusmäßigen Versammlung der Chorgemeinschaft verwies Forche auf die umfangreiche musikalische Arbeit, für die der Chor viel Anerkennung in der Region geerntet hat. Große Werke der Chorliteratur wie die bekannten Oratorien von Komponisten wie Bach, Händel oder Haydn standen genauso auf dem Programm wie festliche Barockmusiken, Passions- und Requiem-Vertonungen oder anspruchsvolle A-cappella-Kompositionen. Glanzpunkt in diesem Jahr war die Dachauer Erstaufführung der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach als Gemeinschaftsprojekt mit der Liedertafel Dachau. Die Versammlung der Chorgemeinschaft würdigte das große Engagement von Barbara Uhlig mit stehendem Beifall.

Ihre erste große Aufgabe als neue Vorsitzende hat sich Gerlinde Debus bereits auf die Fahne geschrieben: das Konzert zum 40. Chorleiterjubiläum von Rudi Forche am 6. Januar 2019 ist in Vorbereitung. Die Proben beginnen nach den Sommerferien am 11. September um 20 Uhr im Pfarrheim Sankt Jakob. Unter anderem steht der Weihnachtsteil aus Händels "Messias" auf dem Programm.