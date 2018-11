7. November 2018, 22:19 Uhr Dachau Chicago Blues

Die Jakarta Blues Band aus Fürstenfeldbruck, Dachau und dem Münchner Umland hat sich bereits einen erstklassigen Ruf bei Freunden des Chicago Blues erspielt und gilt als eine der besten Blues Bands rund um München. Auch in Dachau haben sie sich mit einem begeistert aufgenommenen Kurzauftritt bei "Plug and Play 2017" einen Namen gemacht. Am Samstag, 10. November, kommen sie um 20 Uhr für einen abendfüllenden Auftritt in die Kulturschranne nach Dachau. Eintritt zehn Euro, nur Abendkasse.