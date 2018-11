22. November 2018, 21:53 Uhr Dachau "Candlelight Shopping" in der Flora-Apotheke

Im Rahmen der Eröffnung der neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Münchner Straße lädt die Dachauer Flora-Apotheke in der Münchner Straße 18 am Samstag, 24. November, zum "Candlelight Shopping" ein. Die Apotheke hat an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Angeboten werden Geschenkideen rund um Gesundheit und Kosmetik, Plätzchen, Stollen, Punsch, ein Geschenkverpackungsservice sowie Duftmeditationen (16 und 17 Uhr). Zum Nikolaustag hat sich die Apotheke auch etwas für die Jüngsten einfallen lassen. Kinder können bis 4. Dezember einen geputzten Schuh oder Stiefel in der Apotheke vorbeibringen und bekommen ihn am 6. Dezember in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr vom Nikolaus mit gesunden Leckereien gefüllt wieder zurück.