Am schulfreien Buß- und Bettag bietet das Jugendzentrum Dachau Ost eine kostenfreie Kinderbetreuung an. Da auch dieses Jahr der Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. November, für alle Schülerinnen und Schüler ein schulfreier Tag ist, werden einige berufstätige Eltern einen Betreuungsengpass haben. Aus diesem Grund öffnet das JUZ Ost schon um 8 Uhr seine Türen. Die Kinder werden vom pädagogischen Team des Jugendzentrums betreut. Es gibt Bastelangebote und ein gemeinsames Mittagessen. Das Angebot ist für Kinder von sechs bis elf Jahre von 8 bis 15 Uhr und findet in der Ludwig-Ernst-Straße 2 in Dachau statt. Um besser planen zu können, bittet das Team des Jugendzentrums um eine telefonische Anmeldung unter Telefon 08131/33 49 29 oder per Mail juz-ost@dachau.de.