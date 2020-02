"Rote Beete, Grünkohl, gelbe Rüben, Weiß- oder Blaukraut - Wintergemüse treibt es so bunt wie der Fasching", heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Ob roh, gekocht, pur oder als Smoothie gemischt: Die verschiedenen Gemüsesorten liefern Vitamine und stärken die Abwehrkräfte - "wichtig gerade jetzt in der Faschingszeit, in der auch die Grippeviren Hochsaison haben".

Gemüse ist wichtiger Bestandteil einer vielfältigen, gesunden und schmackhaften Ernährung, so der BBV weiter. Beim Besuch auf einem Bauern- oder Wochenmarkt, bei einem Direktvermarkter oder im Lebensmitteleinzelhandel in der Region findet man auch im Winter eine beeindruckende Vielfalt an regionalem und saisonalem Gemüse. Gelbe Rüben, Knollensellerie, Lauch, Pastinaken, Rote Beete, Schwarzwurzel, Weiß- und Rotkraut, Wirsing und Rosenkohl - bei der Auswahl an gelagerter Freilandware aus heimischem Anbau ist für jeden Geschmack etwas dabei. "Es gibt viele Gründe, auf regionales Gemüse zurückzugreifen", sagt Kreisbäuerin Emmi Westermeier. "Die Wege vom Feld auf den Teller sind kurz. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern unterstützt auch die heimische Landwirtschaft", sagt sie. "Und vor allen Dingen schmeckt Wintergemüse gut."