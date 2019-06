23. Juni 2019, 22:24 Uhr Dachau Bürgertreff-Ost lädt zu Sommerfest ein

Wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, findet am Samstag, 29. Juni, das Sommerfest des Bürgertreffs-Ost statt. Von 16 bis 21 Uhr soll sich der Ernst-Reuter-Platz dann in einen "Biergarten für einen Tag" verwandeln mit Live-Musik vom Rockhouse Clan. Geboten werden außerdem: nette Gespräche, gutes Essen, etwas zu trinken, Musik zum Zuhören, Linedance zum Zuschauen und Mitmachen und kreative Beschäftigung für die Kinder. Und wer sich zwischendrin einmal etwas bewegen will und andere Anregung sucht: In den Räumen des Bürgertreffs wird die Ausstellung "moosARTig" gezeigt. Mit faszinierenden Fotos, die die Schönheit der Kulturlandschaft und die faszinierende Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren des Dachauer Mooses aufzeigen. Der Eintritt ist wie immer frei.