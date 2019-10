Die nächsten Bürgersprechstunden des CSU-Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath finden am Montag, 4. November, und am Mittwoch, 6. November, jeweils von 8 Uhr bis 9 Uhr in den Räumen der CSU-Geschäftsstelle in Dachau statt. Interessenten sollen sich unter der Telefonnummer 08131-735 520 anmelden. Die Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr.