Die nächste Bürgersprechstunde der stellvertretenden Dachauer Bürgermeisterin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) findet am Donnerstag, 12. September, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in den Räumen der CSU-Geschäftsstelle in Dachau statt. Für eine bessere Terminplanung wird um Voranmeldung im CSU-Bürgerbüro unter der Nummer 08131/73 55 20 gebeten. Die Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr.