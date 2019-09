"Wie müssen wir zukünftig bauen?" Antworten auf diese Frage liefert die Bürgerdialog-Veranstaltung von Landrat Stefan Löwl (CSU). Es geht um "Nachhaltigkeit beim Bauen". Der Bürgerdialog findet am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Sparkassensaal in Dachau statt. Zwei Experten referieren zu den Themen "Bauen und Klimaschutz" und "Städtebauliche Anforderungen von morgen". Im Anschluss will Löwl die Diskussion mit den Besuchern führen.