Landrat Stefan Löwl (CSU) lädt zu einem wichtigen Umweltthema ein. Es geht um die "Nachhaltigkeit beim Bauen - Energie und Klimaschutz beim Bauen und Stellplatzbedarf in der Zukunft? Nicht nur für Autos!" Der Bürgerdialog findet am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Sparkassensaal Dachau statt. Zwei Experten sind eingeladen: Susanne Runkel wird über die Aspekte der Energiebilanz und den Klimaschutz beim Bauen referieren. Carsten Gertz hält einen Impulsvortrag unter dem Titel "Stellplatzbedarf in der Zukunft? Nicht nur für Autos!" und spricht über städtebauliche Bedürfnisse der Mobilität von morgen. Dann will Löwl die Diskussion mit den Besuchern führen.