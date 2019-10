Die beiden Stadträte Jürgen Seidl (FDP) und Horst Ullmann (Bürger für Dachau) fordern in einem Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), die städtischen Busse mit USB-Steckern auszustatten. Viele Dachauer Bürger besäßen ein Smartphone, doch öffentliche Lademöglichkeiten seien in der Stadt kaum vorhanden. Seidl und Ullmann setzen sich dafür ein, Ladestationen in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung zu stellen. In Berlin und Salzburg seien Elektrobusse mit solchen Anschlüssen schon ausgestattet. Diesen Service sollte auch die Stadt Dachau ihren Bürgern bieten. Wenn sie neue Busse kaufe, sollten diese über USB-Anschlüsse verfügen.