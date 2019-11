Der Autor Thomas Frings präsentiert sein neues Buch "Gott funktioniert nicht - Deshalb glaube ich an ihn". Darin widmet sich der ehemalige katholische Priester der Frage, wie ein Glaube aussehen muss, damit er sich in den Herausforderungen des Lebens bewährt und durch alle Krisen und Leiderfahrungen tragen kann. Die Buchpräsentation, die in Kooperation mit dem Michaelsbund stattfindet, ist am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr in der Hauptstelle der Stadtbücherei, Max-Mannheimer-Platz 3 in Dachau. Der Eintritt kostet acht Euro.