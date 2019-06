20. Juni 2019, 21:50 Uhr Dachau Brucker Straße wieder frei

Verkehrsader mit lärmmindernder Asphaltdecke saniert

Anlieger und Autofahrer sind erfreut: Die Brucker Straße in der Stadt Dachau ist seit Mittwochabend wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung der viel befahrenen Straße konnte am Mittwochnachmittag um 17 Uhr - und damit bereits zwei Tage früher als geplant - wieder aufgehoben werden. In nur sieben Tagen wurde in der Brucker Straße, im Abschnitt zwischen Mitterfeldweg und der westlichen Stadtgrenze, die gesamte Fahrbahndecke erneuert. Wie schon bei der Sanierung der Schleißheimer Straße zwischen Landsberger Straße und Theodor-Heuss-Straße im April dieses Jahres bauten die Straßenbauarbeiter auch in der Brucker Straße eine lärmmindernde Asphaltdecke ein. Außerdem wurden zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern Fahrradschutzstreifen markiert.

Bei einer Begehung mit Andreas Meyer, Abteilungsleiter Tiefbau, und Ingenieur Rainer Seidl zeigte sich Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) hocherfreut über den Ablauf und das Ergebnis der Baumaßnahme: "Das beauftragte Ingenieurbüro und die Arbeiter haben einen super Job gemacht. So eine Baumaßnahme in nur sieben Werktagen durchzuziehen, das ist eine große Leistung", sagte der Oberbürgermeister. Die Anwohner hoffen nun, dass durch die moderne Asphaltdecke der Verkehrslärm vermindert wird.