2. Juni 2019, 21:51 Uhr Dachau Brucker Straße in den Pfingstferien gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Brucker Straße in Dachau vom 11. bis zum 22. Juni zwischen der Ludwig-Dill-Straße und der westlichen Stadtgrenze gesperrt. Nachdem die 94 Jahre alte Hauptwasserleitung ersetzt wurde, steht in den Pfingstferien laut Mitteilung der Stadt die Erneuerung der Fahrbahndecke und die Markierung von Fahrradschutzstreifen an. Umleitungen sind ausgeschildert, die Zufahrt zur Gärtnerei Flachslander, zur OMV-Tankstelle sowie zur Ziegelei ist möglich. Der Lidl-Markt ist über die Zufahrt Ludwig-Dill-Straße zu erreichen. Öffentliche Busse dürfen die Baustelle passieren.