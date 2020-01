Das Wasserwirtschaftsamt München fällt von Montag, 3. Februar an, am Würmkanal zwischen Karlsfeld und Oberschleißheim bruchgefährdete Bäume. Wie die Behörde mitteilt, seien die betroffenen Bäume "eine Gefahr für Verkehr und Fußgänger". Schäden an den Wurzeln und in der Krone führten dazu, dass Äste aus der Krone brechen oder die Bäume gar umstürzen könnten. "Bei den bruchgefährdeten Bäumen handelt es sich überwiegend um Pappeln, die aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr standsicher sind", heißt es in der Mitteilung. "Die Verkehrssicherheit auf dem angrenzenden Feld- und Radweg ist somit nicht mehr gewährleistet. Eine Fällung der geschädigten Bäume ist daher unumgänglich." Die Baumfällarbeiten werden etwa drei Wochen andauern und sind mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Das Wasserwirtschaftsamt möchte den Uferstreifen am Würmkanal in den nächsten Jahren zur Förderung der Artenvielfalt naturnah entwickeln. Auch soll die Erlebbarkeit für die Bevölkerung verbessert werden. Auflichtungen und die Neupflanzung einer Allee sollen unterschiedliche Lebensräume für zahlreiche Arten bieten und wieder den Blick auf den Kanal ermöglichen. Besonderes Augenmerk legt das Amt dabei auch auf die Hochwassersicherheit der Kanalseitendämme.