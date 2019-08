4. August 2019, 21:35 Uhr Dachau/Bozen Radfahrer verunglückt in Südtirol

Ein 39-Jähriger aus Dachau ist am Freitagvormittag mit seinem Fahrrad am Timmelsjoch in Südtirol, einem Grenzpass zwischen Italien und Österreich, abgestürzt und dabei gestorben. Wie italienische Nachrichtenmedien berichten, war der Mann gegen 10.30 Uhr mit einem Kollegen auf der Timmelsjochstraße unterwegs. Oberhalb des Gasthauses Hochfirst kam der 39-Jährige mit seinem Rennrad von der Straße ab und stürzte etwa 50 Meter eine Böschung hinab. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte konnten dem Radfahrer nicht mehr helfen. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Rettungstransportwagen, die Bergrettung von Rabenstein, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri.