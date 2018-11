21. November 2018, 22:09 Uhr Dachau "Boxhead" rockt wieder

Die Dachauer Band Boxhead spielt am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in der Dachauer Kulturschranne, Einlass von 19 Uhr an. Die Musiker versprechen "einige neue Songs und auch lange nicht Gespieltes". Der Eintritt kostet zehn Euro, Kartenvorbestellungen unter info@boxhead.de.