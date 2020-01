Nach dem ausverkauften Konzert zum 20. Bandjubiläum gibt Boxhead am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr in der Dachauer Kulturschranne ein Zusatzkonzert, Einlass ist von 19 Uhr an. Das Konzert ist auch jetzt schon wieder praktisch ausverkauft, ganz chancenlos ist man aber nicht. Mit etwas Glück bekommt man von 19.30 Uhr an der Abendkasse noch eine Rückläuferkarte für zehn Euro.