10. Juni 2019, 21:43 Uhr Dachau Blumenkasten brennt

Dachauer Feuerwehr meldet sechs Einsätze am Pfingstwochenende

Nach einigen ruhigen Tagen hatte die Freiwillige Feuerwehr Dachau am Pfingstwochenende gut zu tun. Kurios dabei war ein Einsatz am späten Samstagabend, als ein Blumenkasten auf einem Balkon in Brand geraten war.

Doch der Reihe nach. Schon am Freitagabend leistete eine Staffel, bestehend aus sechs Einsatzkräften, bei Festival "Jazz in allen Gassen" in der Dachauer Altstadt eine Sicherheitswache. Tags darauf wurden die Ehrenamtlichen von den Funkmeldeempfänger dann bereits um kurz nach sieben Uhr geweckt. In einem Objekt im Gewerbegebiet Dachau-Ost hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst - vermutlich hatte ein Rauchmelder auf leicht angebrannte Speisen reagiert. Nach eingehender Kontrolle und Rückstellung der Anlage konnten alle Kräfte wieder abrücken.

Um 12.25 Uhr folgte der nächste Alarm. Bei einem Auto in der Augustenfelder Straße war die Antriebswelle gerissen und das gesamte Hydrauliköl war ausgelaufen. Die Einsatzkräfte reinigten die Fahrbahn und nahmen das Öl auf. Um 22.37 Uhr dann der dritte Einsatz des Tages: In der Adam-Stegerwald-Straße wurde ein Brand auf einem Balkon im vierten Stockwerk gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen in einem Blumenkasten bereits von Anwohnern gelöscht worden. Ein Atemschutztrupp führte noch abschließende Löscharbeiten durch, nach einer guten halben Stunde konnten alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder abrücken.

Einige Einsatzkräfte waren um 23.17 Uhr noch im Gerätehaus, die anderen bereits auf dem Heimweg, als die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck (ILS) noch eine Ölspur in der Sudetenlandstraße meldete. Hier mussten die Einsatzkräfte eine etwa 300 Meter lange Spur der Verunreinigung beseitigen.

Am Pfingstsonntag durften die Männer und Frauen der Dachauer Wehr etwas länger schlafen. Die Funkmeldeempfänger lösten erst um 10.43 Uhr zum ersten Mal aus. Die Leitstelle meldete eine dringende Wohnungsöffnung in Dachau-Süd, um einen Patienten versorgen zu können. Über ein Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung, danach konnte der Rettungsdienst tätig werden.

Um 15.16 Uhr folgte dann der sechste Einsatz des Pfingstwochenendes. Im Schäferweg in Dachau-Süd brannte am Sonntag, 9. Juni, eine Freifläche. Die zunächst alarmierten Kräfte der Feuerwehr Günding brachten die Flammen schnell unter Kontrolle, sodass die Dachauer Kollegen nicht mehr eingreifen mussten.

"Im Übrigen hat der 9. Juni für die Freiwillige Feuerwehr Dachau eine besondere Bedeutung", wie Pressesprecher Wolfgang Reichelt berichtet. "Auf den Tag genau vor 150 Jahren gab es eine Besprechung mit dem Magistrat und dem Bürgermeister der Stadt Dachau, in der die Statuten einer zu gründenden Feuerwehr beraten wurden. Eine Woche später, am 16. Juni 1869, sei sie dann installiert worden.