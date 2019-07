24. Juli 2019, 21:28 Uhr Dachau Bittgesang und Gotteslob

Ein Konzert mit dem Chor MiCapella ist am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Dachau zu hören. MiCapella vereint als internationaler Chor zwei Ziele: Zum einen das Kennenlernen, Erarbeiten und Aufführen bekannter und unbekannter klassischer Werke der Chorliteratur aller Epochen. Zum anderen aber auch die Möglichkeit, junge Leute aus der ganzen Welt in München kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen. Der etwa 60-köpfige Chor wird seit seiner Gründung von Eva Gönner geleitet. Das Konzertprogramm "De Profundis & in Excelsis" zeichnet musikalisch einen hoffnungsvollen Weg - von Hilfe suchenden Bittgesängen bis hin zum fulminanten Gotteslob. Es erklingen Werke für Chor und Orgel von Kaminski, Rheinberger, Mendelssohn, Bach, Dyson und Franck. Sopran: Corinna Gönner, Orgel: Matthias Pernpeintner, Leitung: Eva Gönner.