9. Mai 2019, 22:11 Uhr Dachau Bildung ist Bewegung

168 Kinder nehmen am Schwimmfest teil

Im Dachauer Hallenbad kocht am Mittwochvormittag die Stimmung hoch. 168 Kinder sind zum diesjährigen Kreisschwimmfest der Grundschulen gekommen. Die Schüler messen sich in drei Disziplinen, 25 Meter Brustschwimmen, Freistil und eine Staffelrunde. Die Staffel ist gemischt, ansonsten treten Buben und Mädchen getrennt an, jeweils sechs Kinder pro Grundschule. Seit knapp 40 Jahren gibt es die Veranstaltung schon. Angelika Herold aus Hebertshausen, Simone Glückler und Gabi Siegl aus Dachau sind dieses Jahr die Organisatorinnen. "Jede Schule veranstaltet ihr eigenes Fest und wählt dabei drei Schüler pro Schwimmart aus", erklärt Siegl, "jeder Schüler darf dann zwei Mal antreten".

Ewelina Zacherl ist zum Zuschauen gekommen, ihre Tochter Annabell schwimmt für die Grundschule Odelzhausen. "Ihretwegen haben wir jetzt sogar einen Pool im Garten", erzählt die stolze Mutter, "sie hat sich das Kraulen größtenteils alleine beigebracht". Auch Albert Sikora vom Schulamt in Dachau ist begeistert von den Schülern, "ein Bild für die Götter" sei es, wenn 100 Kinder um das Becken stehen und sich anfeuern, "als ob es um Leben und Tod ginge". Er versuche immer, zu den Wettkämpfen zu kommen und betont die wichtige Rolle von Sport in der Schule. "Es geht hier nicht um Leistung, sondern darum, zu sehen, dass Bildung auch Bewegung und Gemeinschaft beinhaltet, nicht nur Mathematik."

Die Hallenbäder sind unter dem Schuljahr alle ausgebucht. Man merke natürlich, welche Grundschulen öfter Schwimmunterricht haben, meint Siegl. In Karlsfeld beispielsweise ist das Schwimmbad direkt vor der Tür, andere Schulen können nur monatlich zum Schwimmen gehen. Häufig haben die Kinder auch an der Schule das Schwimmen gelernt. Schulleiterin Krusch der Grundschule Röhrmoos weist ebenfalls auf die große Bedeutung des Schwimmunterrichts hin, "wir schauen, dass kein Kind unsere Schule verlässt, ohne zumindest halbwegs schwimmen zu können". Die Kinder seien natürlich aufgeregt "wie noch mal was" vor dem Wettkampf. Die Freude, die ihnen das Schwimmen bereitet, ist offensichtlich.

Die schnellsten Schwimmer sind Louis Nowak von Grundschule Karlsfeld Krenmoosstraße mit 14,54 Sekunden und Marie Fiebig aus Indersdorf mit 17,92 Sekunden. Beide schwimmen schon seit vielen Jahren im Verein und sind stolz auf ihr Ergebnis. In der Gesamtwertung schafft es die Grundschule Dachau Augustenfeld auf Platz eins. In der Staffel schwammen sich die Schüler aus Karlsfeld auf das Treppchen. "Hat Spaß gemacht", meint Pia von der Grundschule in Röhrmoos.